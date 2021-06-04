С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. В каждом регионе РФ к 2024 году надо обеспечить прозрачные, предсказуемые и комфортные условия для инвесторов, заявил президент РФ Владимир Путин. В России запустят новые механизмы поддержки малого бизнеса

"К 2024 году повсеместно, в каждом регионе России нужно обеспечить для бизнеса, для частных капиталовложений и запуска новых проектов прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы", — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2021.

Глава государства призвал регионы предложить алгоритмы эффективной работы с инвесторами, а также напомнил главам регионов о необходимости внимательно относиться к проектам по инфраструктурным кредитам.

"Обращаю внимание глав субъектов федерации, а также заказчиков капитальных объектов на федеральном и региональном уровне, руководителей наших госкомпаний и частного бизнеса: все разрешительные документы на строительство нужно будет готовить уже с учетом нового, современного регулирования и, конечно, бурных изменений в технологиях строительства, применения передовых высокоэкологичных строительных материалов. Все это нужно будет учитывать", — рассказал он.

В России не должно быть неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического развития, подчеркнул президент РФ

"У нас не должно быть так называемых неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от экономического роста. Инвестиционный, экономический потенциал есть у каждого субъекта федерации — нам нужно раскрыть, эффективно реализовать его в интересах граждан и благополучия российских семей", — сказал Путин. Москва внось возглавила национальный рейтинг инвестклимата

Кроме того, глава государства поблагодарил регионы, которые не взяли паузу во время пандемии и не ссылались на обстоятельства, а продолжили работать над улучшением делового инвестиционного климата.

"Хочу поблагодарить субъекты Федерации, которые в сложнейших условиях эпидемии, требующих предельной концентрации ресурсов и внимания, не взяли, что называется, паузу в этой работе, не ссылались на обстоятельства, а продолжили работать над улучшением делового климата", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что такие регионы заслуженно получили высокие оценки национального рейтинга инвестиционного климата.

По результатам рейтинга, представленного в пятницу в рамках ПМЭФ, Москва сохранила лидерство и по итогам 2020 года заняла первое место. На второй строчке — Татарстан, республика также удерживает позицию третий год подряд. В первую тройку рейтинга вернулась Тюменская область, поднявшаяся сразу на девять пунктов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.