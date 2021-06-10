МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Почти 7 миллиардов рублей будет направлено на строительство мостовых переходов и автотрасс в шести регионах РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Минпромторг поддержит российский автопром

"Правительство продолжит поддерживать развитие и транспортной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Направим дополнительно почти 7 миллиардов рублей на завершение и ускорение работ по строительству мостовых переходов и участков автомобильных трасс, на развитие региональных автодорог", — сказал Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.

Глава кабмина отметил, что это необходимо и для жителей субъектов РФ, где будут проводиться соответствующие работы, и для бизнеса.

"Важно устранить транспортное ограничение и повысить безопасность дорожного движения. Средства получат шесть регионов. Практически все объекты находятся в высокой степени готовности", — добавил Мишустин, не уточнив, про какие именно регионы идет речь.