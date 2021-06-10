2021-06-10T13:22:38+03:00
2021-06-10T13:22:38+03:00
2021-06-10T13:22:38+03:00
2021
https://1prime.ru/regions/20210610/833898978.html
Власти направят средства на строительство автотрасс в регионах
Регионы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Почти 7 миллиардов рублей будет направлено на строительство мостовых переходов и автотрасс в шести регионах РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Правительство... ПРАЙМ, 10.06.2021
регионы, дороги, правительство рф, новости, экономика, регионы, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83349/30/833493073.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83349/30/833493073.jpg
https://1prime.ru/images/83349/30/833493072.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83349/30/833493072.jpg
https://1prime.ru/images/83349/30/833493060.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83349/30/833493060.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20210610/833898026.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Почти 7 миллиардов рублей будет направлено на строительство мостовых переходов и автотрасс в шести регионах РФ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство продолжит поддерживать развитие и транспортной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. Направим дополнительно почти 7 миллиардов рублей на завершение и ускорение работ по строительству мостовых переходов и участков автомобильных трасс, на развитие региональных автодорог", — сказал Мишустин на заседании правительства РФ в режиме видеоконференции.
Глава кабмина отметил, что это необходимо и для жителей субъектов РФ, где будут проводиться соответствующие работы, и для бизнеса.
"Важно устранить транспортное ограничение и повысить безопасность дорожного движения. Средства получат шесть регионов. Практически все объекты находятся в высокой степени готовности", — добавил Мишустин, не уточнив, про какие именно регионы идет речь.