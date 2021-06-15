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Россияне захотели зарабатывать больше 130 тысяч рублей в месяц
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Граждане России во второй половине 2021 года хотели бы иметь среднемесячную зарплату в размере 131,6 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру". Больше всего... ПРАЙМ, 15.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Граждане России во второй половине 2021 года хотели бы иметь среднемесячную зарплату в размере 131,6 тысячи рублей, пишет РБК со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру".
Больше всего хотят зарабатывать в 2021 году москвичи: 158,7 тысячи рублей в месяц.
Жители Санкт-Петербурга согласны на зарплату в 151,9 тысячи рублей.
На третьем месте — жители Краснодара — они хотят получать 126,9 тысячи рублей в месяц.
В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде жители хотели бы получать в месяц 111,4 тысячи и 109,2 тысячи рублей соответственно.
19% респондентов во всех городах отметили, что хотели бы получать более 100 тысяч рублей. Еще 22% — больше 150 тысяч в месяц.
15% хотели бы получать зарплату от 70 до 99 тысяч рублей. Еще 23% отметили, что хотят получать от 50 до 69 тысяч рублей ежемесячно.
Зарплаты от 30 до 49 тысяч рублей захотели иметь 16% респондентов. Еще 6% — хотели бы зарабатывать даже меньше 29 тысяч рублей.
В опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек старше 18 лет из всех регионов России.