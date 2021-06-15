ПЯТИГОРСК, 15 июн — ПРАЙМ. Премьер РФ Михаил Мишустин констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в последние годы.

"Существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали. В том числе поэтому мы оптимизировали институтов развития, которые отвечают за кавказское направление", — сказал Мишустин на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.

"Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе – 50 копеек", — отметил премьер.

По его словам, в рамках совещания он планирует обсудить с его участниками конкретные предложения по новым механизмам поддержки инвесторов, которые должны в ближайшем будущем дать ощутимый результат.

"Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и ВРП (валового регионального продукта – ред.) на душу населения, и важнейшего показателя — инвестиций в основной капитал", — заявил Мишустин.

"Надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона, давайте скажем честно, не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне", — сказал он. В качестве примера председатель правительства привел показатель уровня младенческой смертности, который почти на треть, на 29%, выше, чем в целом по стране.

"На Кавказе очень много молодых людей, но им, к сожалению, очень сложно найти подходящую работу, ну и тем более с хорошей заработной платой. И безработица, к сожалению, вышла еще из-за распространения коронавируса, ее уровень более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по России", — сказал Мишустин. "Есть и инфраструктурные проблемы — дороги, коммунальные системы требуют самого серьезного внимания", — добавил он.