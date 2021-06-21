МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предостерегает региональные власти от дискриминации производителей подсолнечного масла и сахара при предоставлении субсидий, говорится в сообщении службы. Прокуратура выявила необоснованный рост цен на продукты в ряде регионов

"Создание для отдельных производителей дискриминационных условий при получении субсидий является нарушением закона о защите конкуренции и основанием для принятия мер антимонопольного реагирования", — указывает ведомство.

Правительство РФ в начале апреля утвердило правила предоставления регионам в 2021 году средств из федерального бюджета для возмещения части затрат на производство и реализацию в магазины подсолнечного масла и сахара. Одновременно кабинет министров выделил ряду регионов на эти цели 9 миллиардов рублей.

Подобные субсидии могут получить производители, поставляющие продукцию в торговые сети по ценам, которые не превышают 95 рублей за литр подсолнечного масла и 36 рублей за килограмм сахара. Такие уровни оптовых цен были зафиксированы в соглашениях о стабилизации цен на сахар (прекратили действие 1 июня) и подсолнечное масло (действуют до 1 октября 2021 года). В России изменились цены на ряд продуктов

ФАС обращает внимание, что субсидии предоставляются из региональных бюджетов в порядке, установленном региональными нормативными актами. "В ходе проверки ФАС установила, что в ряде регионов такие НПА содержат, в том числе условия, противоречащие федеральному законодательству и необоснованно ограничивающие доступ производителей подсолнечного масла и сахара к субсидиям", — отмечается в сообщении.

"Это создает дискриминационные условия для производителей, осуществляющих деятельность на территории этих субъектов, и может привести к ограничению конкуренции на рынках подсолнечного масла и сахара, что может рассматриваться как нарушение закона о защите конкуренции. В связи с этим ФАС направила органам, принявшим такие акты, предупреждения", — добавляет служба.