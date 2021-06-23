МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон о дополнительной финансовой поддержке регионов России. Совфед разрешил внесудебную блокировку сайтов финансовых пирамид

Документ содержит нормы о финансовой поддержке субъектов РФ, подготовленные по поручению президента РФ Владимира Путина. Они призваны снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты, реструктуризировать накопленную задолженность, заместить коммерческие кредиты бюджетными, предоставить инфраструктурные займы под невысокий процент, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ предусматривает предоставление бюджетных кредитов из бюджета РФ региональным бюджетам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов со сроком погашения не ранее 2036 года включительно и с платой за пользование ими по ставке не более 3% годовых. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, объем таких кредитов составит до 500 миллиардов рублей с предоставлением до 2023 года.

Одновременно устанавливается требование об обязательном согласовании с трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений порядка предоставления инфраструктурных кредитов. Кабмин также будет вправе провести в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов РФ по ранее выданным бюджетным кредитам. Причем объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных регионами кредитов до 2029 года составит 218 миллиардов рублей. Сенаторы скорректировали демпфер для сдерживания цен на топливо

Минфин РФ сможет предоставлять бюджетные кредиты региональным бюджетам из федерального для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от российских и иностранных банков, международных финорганизаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно. При этом плата за пользование такими кредитами составит 0,1% годовых. Предполагается, что объем таких кредитов в 2021 году может составить до 337 миллиардов рублей.

Кроме того, до 2022 года приостанавливается действие положений Бюджетного кодекса, предусматривающих при утверждении федерального бюджета установление целей, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, а также условий и порядка его предоставления. Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать со дня его опубликования.