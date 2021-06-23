МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Лидером по объемам экспортных поставок среди российских регионов остается Москва.

На столицу приходится 40,3% объема, говорится в докладе "Промышленный экспорт", подготовленном РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Отмечается, что, помимо Москвы, и ряд других субъектов могут приблизиться к столичным показателям и нарастить экспортный потенциал.

Кроме столицы в топ регионов со значимым объемом экспорта, хотя и на порядок ниже столичных, по итогам 2020 года вошли еще 5 регионов:

Санкт-Петербург (6%),

Тюменская область (5%),

Сахалинская область (4%),

Кемеровская область (3%),

Ростовская область (3%).

В денежном выражении, следует из доклада, российский экспорт по итогам прошлого года составил чуть более $338 млрд, было зафиксировано снижение — в пределах 20%.