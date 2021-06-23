2021-06-23T17:01:40+03:00
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2021
https://1prime.ru/regions/20210623/834015107.html
Названы регионы, которые обеспечивают 60% экспорта России
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Лидером по объемам экспортных поставок среди российских регионов остается Москва. На столицу приходится 40,3% объема, говорится в докладе "Промышленный экспорт", подготовленном... ПРАЙМ, 23.06.2021
новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Лидером по объемам экспортных поставок среди российских регионов остается Москва.
На столицу приходится 40,3% объема, говорится в докладе "Промышленный экспорт", подготовленном РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Отмечается, что, помимо Москвы, и ряд других субъектов могут приблизиться к столичным показателям и нарастить экспортный потенциал.
Кроме столицы в топ регионов со значимым объемом экспорта, хотя и на порядок ниже столичных, по итогам 2020 года вошли еще 5 регионов:
- Санкт-Петербург (6%),
- Тюменская область (5%),
- Сахалинская область (4%),
- Кемеровская область (3%),
- Ростовская область (3%).
В денежном выражении, следует из доклада, российский экспорт по итогам прошлого года составил чуть более $338 млрд, было зафиксировано снижение — в пределах 20%.