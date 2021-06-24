МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Москва заняла в первое место в рейтинге инновационного развития регионов России, сообщается на сайте мэра столицы. Москва экспортировала за рубеж платы на 160 миллионов долларов

"В Москве работает более 130 тысяч технологических компаний. Причем 68% из них относятся к малому и среднему бизнесу. Они занимаются исследованиями и разработками в разных сферах, включая новые материалы, электронику, информационные технологии. Город комплексно развивает инновационный сектор экономики. Это не только создание инфраструктуры и финансовая поддержка, но и современные цифровые сервисы, бесплатные консультации, акселерационные и образовательные программы", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что в пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская и Нижегородская области. Добавляется, что наиболее важными частями столичной экосистемы для развития технологий являются Московский инновационный кластер, к которому уже присоединились 22 тысячи организаций, и 47 технопарков (37 из них уже функционируют).

По словам одного из авторов рейтинга, директора центра "Российская кластерная обсерватория" ВШЭ Евгения Куценко, столица занимает лидирующие позиции благодаря экономическим условиям, научному потенциалу, инновационной активности бизнеса, экспорту инноваций, региональным мерам поддержки, а также цифровым возможностям и мощному сектору наукоемких услуг.

"В этом и прошлом году Москва заняла высокие позиции в семи международных рейтингах цифровизации и развития экосистемы стартапов, а в трех столице удалось упрочить свое положение. Третий год подряд город входит в топ-10 наиболее развитых экосистем стартапов мира по версии исследовательского центра StartupBlink. Успехи Москвы отмечает и авторитетное издание Financial Times, чье аналитическое подразделение fDi включило Москву в топ-20 наиболее перспективных технологических городов Европы", — цитирует сайт министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.