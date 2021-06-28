МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Субъекты РФ с этого года получают процентные доходы от управления остатками средств на едином казначейском счете, которые по итогам первого квартала уже принесли им почти 1,4 миллиарда рублей, говорится в аналитическом комментарии АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Согласно отчетности субъектов РФ на 01.05.2021, Федеральное казначейство (ФК) перечислило им почти 1,4 млрд руб. в виде нового типа дохода, который субъекты ранее не получали. Несмотря на то, что сумма сравнительно невелика, она все же сопоставима, например, с доходами регионов от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых (гравий, глины, пески) на указанную дату", — указывается в сообщении.

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Средства на депозитах разрешено размещать лишь тем субъектам РФ, в бюджетах которых трансферты из федерального бюджета (за исключением субвенций) в течение двух из трех последних отчетных лет не превышали 20% собственных доходов консолидированного бюджета.

Например, Алтайский край, на счетах которого в Казначействе на конец прошлого года находилось более 20 миллиардов рублей, не мог ими управлять. "Однако благодаря нововведению на 01.05.2021 край получил доход от этих средств в размере свыше 90 млн руб., что составляет 15% неналоговых доходов края", — добавляется в сообщении. В соответствии с законодательством, средства от размещения подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ в течение четырех дней по окончании отчетного квартала.

По данным АКРА, высокие доходы от размещения средств на едином казначейском счете также получили Ямало-Ненецкий автономный округ — 104 миллиона рублей, что составляет 10% неналоговых доходов региона, Московская область — 83 миллиона рублей (1%), Дагестан — 70 миллионов (13%), Тверская область — 56 миллионов (6%), Татарстан — 54 миллиона (3%).