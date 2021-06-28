МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Москва, Курская и Пензенская области победили в рейтинге самых экономически устойчивых регионов России, пишут "Известия" со ссылкой на Фонд развития гражданского общества.

По результатам исследования, проведенного на основе данных Росстата, из 35 изученных регионов в десятку попали Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская, Калининградская области, Дагестан, республика Алтай и Северная Осетия (Алания).

Названы регионы, которые обеспечивают 60% экспорта России

В третий десяток вошли Приморский и Алтайский края, Марий Эл, Кабардино-Балкария, Бурятия, Брянская, Кировская области, Якутия, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Башкирия и Ульяновская область.

Исследователи оценивали показатели долговой нагрузки, динамики реального сектора экономики и эффективной политики по восстановлению социально-экономической ситуации после COVID-19.

По данным издания, авторы учитывали отношение суммы госдолга региона к сумме доходов консолидированного регионального бюджета, условно приведенной к календарному году, а также на отношении начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года. Исследователи также изучали индекс промышленного производства (в действующих ценах) и отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.