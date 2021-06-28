МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Глава Камчатского края Владимир Солодов ввел должность вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт краевого правительства. По данным портала, временно исполняет его обязанности Александр Кузнецов, который до этого возглавлял штаб по противодействию коронавирусу, а также руководил работой регионального Минздрава.

Борьбу с коронавирусом нужно осуществлять на уровне "отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19", считает губернатор края.

"Пока еще в крае очень слабыми темпами идет формирование коллективного иммунитета. Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас", — объяснил Солодов свое решение о введении новой должности в крае.