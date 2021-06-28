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В России появилась должность вице-губернатора по борьбе с COVID-19
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Глава Камчатского края Владимир Солодов ввел должность вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт краевого правительства. По данным... ПРАЙМ, 28.06.2021
новости, экономика, регионы, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Глава Камчатского края Владимир Солодов ввел должность вице-губернатора региона по борьбе с коронавирусом, пишет Лента.ру со ссылкой на сайт краевого правительства. По данным портала, временно исполняет его обязанности Александр Кузнецов, который до этого возглавлял штаб по противодействию коронавирусу, а также руководил работой регионального Минздрава.
Борьбу с коронавирусом нужно осуществлять на уровне "отдельно выделенного вице-губернатора, вице-губернатора по борьбе с COVID-19", считает губернатор края.
"Пока еще в крае очень слабыми темпами идет формирование коллективного иммунитета. Сегодня это направление работы является ключевым, самым важным для нас", — объяснил Солодов свое решение о введении новой должности в крае.