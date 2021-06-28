МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной финансовой поддержке регионов России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ содержит нормы о финансовой поддержке субъектов РФ, которые призваны прежде всего снизить долговую нагрузку на региональные бюджеты, реструктуризировать накопленную задолженность, заместить коммерческие кредиты бюджетными, предоставить инфраструктурные займы под невысокий процент, пояснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Закон предусматривает предоставление бюджетных кредитов из бюджета РФ региональным бюджетам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов со сроком погашения не ранее 2036 года включительно и с платой за пользование ими по ставке не более 3% годовых.

Одновременно устанавливается требование об обязательном согласовании с трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений порядка предоставления инфраструктурных кредитов. Кабмин также будет вправе провести в 2021 году реструктуризацию задолженности субъектов РФ по ранее выданным бюджетным кредитам. Причем объем бюджетных кредитов в рамках проведения реструктуризации ранее привлеченных регионами кредитов до 2029 года составит 218 миллиардов рублей.

А Минфин РФ сможет предоставлять бюджетные кредиты региональным бюджетам из федерального для погашения обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам и кредитам, полученным от российских и иностранных банков, международных финорганизаций, со сроком погашения не позднее 2029 года включительно. При этом плата за пользование такими кредитами составит 0,1% годовых.

Кроме того, до 2022 года приостанавливается действие положений Бюджетного кодекса, предусматривающих при утверждении федерального бюджета установление целей, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, а также условий и порядка его предоставления. Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать со дня его опубликования.