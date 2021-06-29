МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Введение новых ограничительных мер в Краснодарском крае в сфере туризма для борьбы с коронавирусом может привести к существенным потерям отдельных предприятий, однако для бюджета региона значительного эффекта не будет из-за высокой диверсификации краевой экономики, прокомментировал РИА Новости эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин.

Туроператоры фиксируют "шквал" аннулирований туров в Краснодарский край

"Введение новых ограничительных мер в сфере туризма в целях борьбы с коронавирусной инфекцией хоть и может вызвать снижение туристического потока в Краснодарском крае и доходов предприятий туристической сферы, все же не предполагает полного закрытия туристического сезона", — сказал Першин.

Он отметил, что сейчас число вакцинированных россиян составляет несколько миллионов человек, а к 1 августа их станет еще больше. "Несмотря на то что потери отдельных предприятий в сфере туризма могут быть существенными, для бюджета края возможные потери от снижения доходов в этой сфере едва ли будут значительными, что обусловлено высокой диверсификацией краевой экономики. В 2019 году на деятельность гостиниц и предприятий общественного питания приходилось лишь 2,9% краевого ВРП и 3,3% занятых в регионе. В структуре налоговых доходов края доля данного сектора также невелика и, по нашим оценкам, в 2020 году составила порядка 2%", — указал эксперт.

Першин добавил, что в случае введения карантинных мер в условиях неконтролируемого распространения коронавируса, которые затрагивали бы другие отрасли, в том числе сферу грузоперевозок и сельское хозяйство, можно было бы ожидать обращения властей региона за финансовой помощью к федеральному правительству. "В рамках ограничений, которые введены властями края в настоящее время, такая поддержка едва ли потребуется", — заключил он.