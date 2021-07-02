МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Правительство России направит ещё 30 миллиардов рублей на ремонт дорожной сети в регионах, сообщила пресс-служба кабмина. На Кубани дан старт строительству трассы от Краснодара к Крымскому мосту

"Решение принято по предложению президента РФ. Российские регионы получат ещё 30 миллиардов рублей на ремонт дорожной сети. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что средства поступят в 84 региона. Они пойдут на приведение в нормативное состояние трасс регионального, межмуниципального и местного значения. Всего на эти средства планируется отремонтировать не менее 2 тысяч километров дорог.

На заседании правительства, которое состоялось 29 июня, Мишустин отметил, что необходимо максимально быстро довести деньги до субъектов РФ, чтобы там могли приступить к работам уже в ближайшие месяцы.

Одобренный председателем правительства транш — уже второй в этом году. Ранее на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов в регионах уже было направлено 100 миллиардов рублей.