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Правительство направит ещё 30 миллиардов рублей на ремонт дорог
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Правительство России направит ещё 30 миллиардов рублей на ремонт дорожной сети в регионах, сообщила пресс-служба кабмина. "Решение принято по предложению президента РФ. Российские... ПРАЙМ, 02.07.2021
регионы, дороги, правительство рф, новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Правительство России направит ещё 30 миллиардов рублей на ремонт дорожной сети в регионах, сообщила пресс-служба кабмина.
"Решение принято по предложению президента РФ. Российские регионы получат ещё 30 миллиардов рублей на ремонт дорожной сети. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Уточняется, что средства поступят в 84 региона. Они пойдут на приведение в нормативное состояние трасс регионального, межмуниципального и местного значения. Всего на эти средства планируется отремонтировать не менее 2 тысяч километров дорог.
На заседании правительства, которое состоялось 29 июня, Мишустин отметил, что необходимо максимально быстро довести деньги до субъектов РФ, чтобы там могли приступить к работам уже в ближайшие месяцы.
Одобренный председателем правительства транш — уже второй в этом году. Ранее на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов в регионах уже было направлено 100 миллиардов рублей.