МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, а также Москва возглавили список российских регионов по уровню доходов населения, в конце рейтинга оказались Республика Алтай и Тува, свидетельствует исследование РИА Новости.

ДОХОДЫ В ПАНДЕМИЮ

Как отмечают аналитики, мировой кризис в начале 2020 года, вызванный пандемией коронавируса, заметно сказался на доходах населения России. Реальные располагаемые денежные доходы россиян в прошедшем году сократились на 3,5%. Однако при этом государство значительно расширило финансовую поддержку населения, прежде всего, семей с детьми, поэтому негативные эффекты экономики были частично скомпенсированы господдержкой.

Эксперты подчеркивают, что даже небольшое снижение доходов имеет ощутимые негативные последствия для людей c небольшим достатком. Ведь они, как правило, имеют крайне ограниченные возможности для формирования накоплений, значит, редко имеют сбережения "на черный день". Поэтому даже небольшое снижение заработков у бедных людей заставляет их отказываться от базовых трат.

Для выявления межрегиональных различий эксперты РИА Новости подготовили очередной рейтинг регионов по доходам населения. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана – уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте РФ.

Медианные доходы и стоимость фиксированного набора являются оценкой на основе показателей за 12 месяцев — с 1 апреля 2020 года по 1 апреля 2021 года. Дополнительными показателями являются: доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и доля населения за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума).

БОГАТЫЕ СТАЛИ БОГАЧЕ

Учитывая слабую динамику реальных располагаемых доходов в 2020 году, соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в России снизилось по сравнению с предыдущим рейтингом, отмечают эксперты. Если в рейтинге 2020 года среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 1,65, то в текущем исследовании он опустился до 1,58, то есть в среднем по России медианные доходы в реальности "похудели" примерно на 4%.

При этом прирост соотношения медианных доходов и корзины смогли показать за прошедший год лишь шесть регионов, которые и так располагаются в лидирующей группе, то есть "богатые регионы стали еще богаче".

Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Это единственный регион, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Таким образом, по российским меркам, в этом регионе многие жители могут рассчитывать на очень высокий уровень материального благополучия.

Второе место в рейтинге занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ. Он не сильно отстал от лидера, здесь отношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг находится на уровне 2,88 (2,92 в прошлом году). В целом эти два региона занимают первые места с достаточно большим отрывом.

Москва, оказавшаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю фактически на треть. Далее в рейтинге располагаются: Чукотский автономный округ (2,39), который показал самый значительный прирост за прошедший год (было 2,27 в рейтинге 2020 года), а также Магаданская область (2,27), Сахалинская область (2,23), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (2,11). В первой семерке регионов по сравнению с прошлым годом места не поменялись.

Помимо вышеназванных регионов в первую десятку также входят: Санкт-Петербург (2,01), который за год обогнал Московскую область и переместился на 8-е место, Московская область (1,97) и Мурманская область (1,94), которая ранее занимала одиннадцатую позицию. Для сравнения среднее значение показателя составило 1,51.

У регионов из нижней части таблицы показатели отношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора находятся на относительно низком уровне. У Республики Тыва, которая занимает 85-е место в рейтинге, он составляет лишь 0,95. Таким образом, среднестатистический житель этой республики в три с лишним раза беднее обычного жителя ЯНАО. Еще у четырех регионов данный показатель находится в диапазоне 1,0-1,1, а в целом у 19 регионов (в рейтинге 2020 года было 15 таких регионов) он не превышает 1,3.

ДОЛЯ БЕДНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Согласно официальной статистике, в целом по России в 2020 году за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимум) находилось 12,1% россиян, или почти 18 миллионов человек. Для сравнения в доковидном 2019 году эта доля составляла 12,3%, а в 2018 году – 12,9%. Таким образом, тенденцию снижения бедности не нарушил даже коронакризис, а возможно где-то и помог.

Как отмечают аналитики, положительную роль сыграло то, что государство осуществляло материальную поддержку незащищенных слоев, особенно семей с детьми, и многим небогатым семьям эта поддержка оказалась очень кстати. Таким образом, некоторые россияне перешли из разряда бедных в число небогатых. При этом Россия пока так и не достигла постсоветского минимума по доле бедных, ведь наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8%, или 15,5 миллиона человек.

Согласно результатам исследования, в 19 регионах доля бедного населения (доходы ниже прожиточного минимума) составляет менее 10%, годом ранее таких регионов было 17, а в 2018 году – лишь 15. Низкая доля бедности наблюдается, как правило, в регионах с высокими средними доходами.

При этом есть и обратные примеры, когда в регионе фиксируются высокие медианные доходы, но все ровно остается достаточно заметный уровень бедности. Например, Якутия занимает 17-е место по отношению медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг, то есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, а при этом доля бедных здесь одна из самых высоких в стране (17,4%).

Похожая ситуация в Республике Коми – у нее 23-е место по доходам, а доля бедных – 15,5%. В Камчатском крае соотношение медианных доходов к фиксированному набору равняется 1,65 (16-е место в России), а доля бедных – 14,9%.

Как показало исследование, в двух регионах доля бедных превышает 30%, еще в семи регионах доля населения за чертой бедности превышает 20%. При этом наиболее высокий уровень бедности отмечается в Республике Тыва (34,1%), что почти в три раза выше среднероссийского уровня.

КРАЙНЯЯ БЕДНОСТЬ

Составители рейтинга отмечают, что часть людей, живущих за чертой бедности, на самом деле испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за выживание. В целом по России 1,8%, или 260 тысяч человек, имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью или даже в некоторых случаях нищетой.

Однако в этой категории наблюдается ощутимый прогресс. В 2018 году доля крайней бедности составляла 2,1%, а в 2019 году – 1,9%, таким образом, число людей, живущих на половину от суммы прожиточного минимума, сократилась за два года на 15%, подсчитали аналитики.

Крайняя бедность, как и другие показатели, достаточно неравномерно распространена по территории России. В качестве позитивного явления можно отметить, что в 16 регионах менее 1% людей имеют доходы менее половины прожиточного минимума. Причем за прошедший год наблюдалась позитивная динамика в этом аспекте (в прошлом рейтинге было только девять таких регионов), что во многом связано с выплатами семьям с детьми, которые существенно помогли многодетным семьям, считают аналитики. В целом у половины регионов уровень крайней бедности не превышает 1,5%.

При этом не все регионы могут похвастаться низким уровнем крайней бедности. Наибольший процент людей за чертой крайней бедности также фиксируется в Туве. Порядка 6,8% жителей этой республики находятся в крайне сложном финансовом положении. Заметно лучше ситуация в Республике Ингушетия, где за чертой крайней бедности находится 4,5% населения. Еще несколько ниже этот показатель (3,9%) в Республике Алтай. При этом все равно эксперты говорят о крайне острой проблеме бедности в этих трех регионах.

Еще в трех других регионах доля крайне бедного населения находится в диапазоне от 3% до 3,3%, а в семи регионах – от 2,5% до 3%. В этих субъектах проблема также стоит достаточно остро и требует, скорее всего, комплексного подхода для ее преодоления.

На фоне пандемии вопрос бедности приобрел особую остроту, и на разных уровнях ведутся активные дискуссии по этой проблеме. Эксперимент по финансовой поддержке в пандемию признается скорее успешным и обсуждается возможность сделать такую поддержку постоянной, но более адресной.

Таким образом, эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе весьма вероятно уровень бедности будет снижаться по двум причинам. Во-первых, из-за роста экономики будет увеличиваться доход у всех категорий граждан. Во-вторых, по программам адресной поддержки часть бедных людей смогут ощутимо улучшить свое материальное положение. Аналитики РИА Новости прогнозируют, что снижения уровня бедности ниже локального минимума 2012 года можно ожидать в ближайшие три-пять лет.