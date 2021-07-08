МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство России выделит еще 6 миллиардов рублей на развитие села, 2 миллиарда из которых будут направлены на поддержку сельской ипотеки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство направит ещё 30 миллиардов рублей на ремонт дорог

"На развитие сельских территорий сегодня выделим еще 6 миллиардов рублей. Такое решение также принято по поручению главы государства. Два миллиарда из них пойдут на поддержку сельской ипотеки. Это дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тысяч семей, а по итогам года — не менее 35 тысяч семей", — сообщил Мишустин в четверг на заседании кабмина.

Около 2,8 миллиарда рублей будут направлены на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой в рамках проекта "современный облик сельских территорий", рассказал премьер. По его словам, эти средства позволят провести соответствующие мероприятия в 26 регионах страны.

"И более 1 миллиарда пойдут на создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, организацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 субъектах РФ. Также 68 миллионов рублей направим на строительство дороги к центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Костромской области", — добавил глава кабмина.