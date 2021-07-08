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Власти распределят 1,2 миллиарда рублей на строительство дорог в регионах
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Правительство РФ распределит почти 1,2 миллиарда рублей на строительство дорог, в том числе в пострадавших от паводка регионах на востоке страны, заявил глава кабмина Михаил... ПРАЙМ, 08.07.2021
регионы, дороги, правительство рф, новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ распределит почти 1,2 миллиарда рублей на строительство дорог, в том числе в пострадавших от паводка регионах на востоке страны, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Сегодня распределим почти 1 миллиард 200 миллионов рублей на строительство автомобильных дорог в девяти регионах. По поручению президента большая часть этой суммы — свыше 1 миллиарда рублей — будет направлена на продолжение работ по ликвидации последствий паводков на востоке нашей страны", — сообщил Мишустин в четверг на заседании правительства.
Он уточнил, что речь идет о Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Иркутской областях и Еврейской автономной области.
"Остальные средства на продолжение строительства дорожной инфраструктуры получат еще три региона — это Липецкая, Орловская области и Республика Северная Осетия-Алания", — добавил премьер.
Мишустин напомнил, что в прошлом году многие жители Хабаровского края и Еврейской автономной области из-за паводков лишились домов.
"На обеспечение их жильем и капитальный ремонт поврежденных зданий дополнительно выделим более 1 миллиарда рублей", — сказал он.