МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ распределит почти 1,2 миллиарда рублей на строительство дорог, в том числе в пострадавших от паводка регионах на востоке страны, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. Правительство выделит средства на поддержку сельской ипотеки

"Сегодня распределим почти 1 миллиард 200 миллионов рублей на строительство автомобильных дорог в девяти регионах. По поручению президента большая часть этой суммы — свыше 1 миллиарда рублей — будет направлена на продолжение работ по ликвидации последствий паводков на востоке нашей страны", — сообщил Мишустин в четверг на заседании правительства.

Он уточнил, что речь идет о Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Амурской, Иркутской областях и Еврейской автономной области.

"Остальные средства на продолжение строительства дорожной инфраструктуры получат еще три региона — это Липецкая, Орловская области и Республика Северная Осетия-Алания", — добавил премьер.

Мишустин напомнил, что в прошлом году многие жители Хабаровского края и Еврейской автономной области из-за паводков лишились домов.

"На обеспечение их жильем и капитальный ремонт поврежденных зданий дополнительно выделим более 1 миллиарда рублей", — сказал он.