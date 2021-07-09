МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Москва поднялась на пять пунктов и заняла лидирующую позицию в интегральном рейтинге социально-экономического положения российских регионов Фонда развития гражданского общества, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития города. В Москве снизилось число безработных

"Помимо столицы, в тройку лидеров экономической устойчивости по итогам первого квартала 2021 года вошли Курская и Пензенская области. Всего рейтинг, подготовленный на основе официальной информации Росстата, Минфина и ФНС России, объединяет 35 наиболее успешных субъектов РФ. Критериями для включения в рейтинг стали низкий уровень госдолга, положительная динамика реального сектора экономики и эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации в период пандемии COVID-19", — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департаменте Кирилл Пуртов, чьи слова приводятся в сообщении, Москва ведёт последовательную политику поддержки бизнеса и стимулирования городской экономики. В разгар пандемии в 2020 году столичным правительством принято 5 антикризисных пакетов поддержки бизнеса на сумму 89,7 миллиарда рублей, мерами поддержки на сегодняшний день охвачены более 57 тысяч организаций.

"В результате большинство отраслей экономики Москвы к середине 2021 года восстановились. За пять месяцев 2021 года объем промышленного производства Москвы увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот столичных предприятий торговли и услуг в 1 полугодии этого года вырос на 47,3%, а оборот пострадавших от пандемии отраслей в январе-июне 2021 года на 55,6% превысил показатели аналогичного периода прошлого года", — сообщил Пуртов. Бизнес оценил эффект от продления работы веранд в Москве без QR-кода

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день в связи с распространением нового, более агрессивного штамма коронавирусной инфекции Москва вводит дополнительные ограничения. Для поддержки экономики и, в первую очередь, предприятий общественного питания, а также малого и среднего бизнеса, правительством Москвы принят новый комплекс антикризисных мер.

В частности, предприятия общественного питания, относящиеся к МСП, могут получить субсидию до 1 миллион рублей, которую они смогут потратить на покупку в лизинг оборудования, оплату коммунальных платежей, банковских кредитов, компенсацию расходов по профилактике коронавируса, а также воспользоваться программой льготных "стабилизационных" кредитов.

Кроме того, первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% работников, получат гранты в размере 100% НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более пяти миллионов рублей. Также рестораны и кафе, четко соблюдающие требования по использованию QR-кодов, по итогам третьего квартала получат гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период.