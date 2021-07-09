КЕМЕРОВО, 9 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития России утвердило план диверсификации экономики Кузбасса до 2026 года, что позволит создать дополнительно более 13 тысяч рабочих мест в неугольных отраслях, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"Министерство экономического развития… утвердило план диверсификации экономики Кузбасса до 2026 года…Глава государства поддержал предложение главы Министерства экономического развития РФ Максима Решетникова в качестве обязательного условия для предоставления дополнительных увеличенных объемов вывоза угля в качестве дополнительного условия просить заключения соглашений между компаниями и Кузбассом по инвестированию части средств в неугольную занятость", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в соответствии с планом по диверсификации экономики в неугольных отраслях экономики Кузбасса будет создано более 13 тысяч рабочих мест. На данный момент программа создания новых рабочих мест насчитывает 24 тысячи.
Выступая на торжественном мероприятии в честь юбилея Кузбасса 6 июля текущего года президент РФ заявил, что в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кузбасса должно появиться не менее 40 тысяч рабочих мест.
"Вы…поставили задачу выйти на 40 тысяч рабочих мест. Поэтому мы сейчас одновременно реализуем все те механизмы, о которых договорились, и запустим, наверное, вместе с регионом, регион в первую очередь, второй этап, будем дальше смотреть, где нам эти 16 тысяч рабочих мест дополнительно создать, какие есть возможности, дополнительный анализ проведем", — приводятся в сообщении слова главы Минэкономразвития.
Уточняется, что в настоящее время план диверсификации экономики Кузбасса предусматривает реализацию 78 проектов в разных отраслях экономики.
"Основная цель диверсификации экономики Кузбасса — стабильность, снижение зависимости от ситуации в угольной промышленности и периодических кризисов, которые серьезно влияют на экономику региона. Это позволит комплексно развивать не только промышленность Кузбасса, но и сферы образования, культуры и спорта. В основу ухода от угольной зависимости легла программа социально-экономического развития до 2024 года, утвержденная председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Цивилева.
https://1prime.ru/regions/20210709/834159520.html