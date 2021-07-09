КЕМЕРОВО, 9 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития России утвердило план диверсификации экономики Кузбасса до 2026 года, что позволит создать дополнительно более 13 тысяч рабочих мест в неугольных отраслях, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. Москва стала лидером по экономической устойчивости регионов

"Министерство экономического развития… утвердило план диверсификации экономики Кузбасса до 2026 года…Глава государства поддержал предложение главы Министерства экономического развития РФ Максима Решетникова в качестве обязательного условия для предоставления дополнительных увеличенных объемов вывоза угля в качестве дополнительного условия просить заключения соглашений между компаниями и Кузбассом по инвестированию части средств в неугольную занятость", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с планом по диверсификации экономики в неугольных отраслях экономики Кузбасса будет создано более 13 тысяч рабочих мест. На данный момент программа создания новых рабочих мест насчитывает 24 тысячи.

Выступая на торжественном мероприятии в честь юбилея Кузбасса 6 июля текущего года президент РФ заявил, что в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кузбасса должно появиться не менее 40 тысяч рабочих мест. Правительство направит ещё 30 миллиардов рублей на ремонт дорог

"Вы…поставили задачу выйти на 40 тысяч рабочих мест. Поэтому мы сейчас одновременно реализуем все те механизмы, о которых договорились, и запустим, наверное, вместе с регионом, регион в первую очередь, второй этап, будем дальше смотреть, где нам эти 16 тысяч рабочих мест дополнительно создать, какие есть возможности, дополнительный анализ проведем", — приводятся в сообщении слова главы Минэкономразвития.

Уточняется, что в настоящее время план диверсификации экономики Кузбасса предусматривает реализацию 78 проектов в разных отраслях экономики.

"Основная цель диверсификации экономики Кузбасса — стабильность, снижение зависимости от ситуации в угольной промышленности и периодических кризисов, которые серьезно влияют на экономику региона. Это позволит комплексно развивать не только промышленность Кузбасса, но и сферы образования, культуры и спорта. В основу ухода от угольной зависимости легла программа социально-экономического развития до 2024 года, утвержденная председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Цивилева.