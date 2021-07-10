МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Самыми богатыми российскими регионами с точки зрения доходной части бюджетов в текущем году являются Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области, рассказал РИА Новости эксперт направления "Пространственное развитие" ЦСР Александр Бурков. Москва стала лидером по экономической устойчивости регионов

При этом в антилидерах — республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область.

"Если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов (доходной части), то согласно утвержденным законам о бюджетах на 2021 год, шорт-лист регионов-лидеров может быть представлен следующими субъектами Российской Федерации: Москва (общий объем доходов бюджета – 2 834 024 862,5 тыс. рублей), Санкт-Петербург (651 687 023,3 тыс. рублей), Республика Татарстан (274 636 726,5 тыс. рублей), Московская область (662 671 411,0 тыс. рублей), Свердловская область (294 466 347,9 тыс. рублей)", — сказал эксперт.

В свою очередь к регионам, которые имеют небольшой объем доходной части бюджета, можно отнести Адыгею (26,792 миллиарда рублей), республику Алтай (26,6 миллиарда), Калмыкию (19,8 миллиарда), Карачаево-Черкесию (30,582 миллиарда рублей) и Еврейскую автономную область (16,96 миллиарда рублей). "Совокупные доходы бюджетов данных регионов составляют до 3% от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров", — отметил Бурков.

Одной из мер поддержки со стороны федерального центра являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. "Все регионы из последней пятерки имеют соответствующую поддержку, обозначенные регионы-лидеры, напротив, ее не получают. В частности, республика Алтай относится к субъектам, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних лет превышала 40% от объема собственных доходов", — подчеркнул эксперт. Что надо знать водителям про новые ограничения регионов из-за COVID-19

"Важным условием для возможностей наполнения регионального бюджета является сбалансированная налоговая политика. Сейчас мы видим, что одним из важнейших факторов "богатства" ряда регионов в подавляющем большинстве является наличие в них крупных компаний, преимущественно связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, товары которых котируются на мировых рынках, а также предприятий, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в регионах с небольшим уровнем доходов, не имеющих резерва "компаний-доноров", доминируют небольшие обрабатывающие предприятия, сфера торговли и оказание услуг, а также сельское хозяйство. "Наряду с этим, низкий уровень занятости населения способствует снижению покупательной способности и сокращению стимулов к развитию микро- и малого предпринимательства, а также дополнительной социальной напряженности", — отметил эксперт.

По его словам, резкого изменения ситуации в регионах с небольшими доходами в ближайшей перспективе ожидать не стоит. "Все будет зависеть от возможностей властей регионов в координации с федеральными органами власти провести ревизию возможностей и найти новые перспективные ниши, которые позволят обеспечить прирост доходов регионального бюджета. Здесь может идти речь как о стимулирующих мерах для микро-, малого и среднего бизнеса, так и упорядочивании, а также систематизации объектов налогообложения", — заключил Бурков.