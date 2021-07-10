МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило регионам 6 миллиардов рублей на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий, сообщает пресс-служба кабмина.

"По поручению президента 6 миллиардов рублей будет дополнительно направлено регионам на программу "Сельская ипотека" и проекты по комплексному развитию сельских территорий. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Добавляется, что из этой суммы 2 миллиарда рублей направят на поддержку сельской ипотеки.

"Затем, более 2,7 миллиарда рублей будет направлено на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 регионах и еще более 1,1 миллиарда – на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны", — сказано в сообщении.

Уточняется, что оставшиеся 68 миллионов направят в Костромскую область, для строительства новой дороги к Ковалевскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей.