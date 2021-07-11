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Правительство выделит средства на реконструкцию дорог в регионах
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Правительство РФ выделит 1,2 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщает пресс-служба кабмина. "Около 1,2 миллиарда рублей будет направлено на... ПРАЙМ, 11.07.2021
дороги, правительство рф, регионы, новости, экономика, регионы, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 1,2 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
"Около 1,2 миллиарда рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
На заседании кабмина в четверг Михаил Мишустин отметил, что более 1 миллиарда рублей выделят на восстановление дорог, поврежденных из-за паводков. Отмечается, что финансирование получат девять регионов, в их числе Иркутская и Амурская области, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Еврейская автономная область.
Уточняется, что в Липецкой области деньги потратят на продолжение строительства восточного обхода регионального центра, в Орловской – на реконструкцию моста через реку Зушу, а в Северной Осетии на завершение создания путепровода на дороге Владикавказ – Лескен-2.
Отмечается, что поддержание дорожной инфраструктуры и её расширение – один из приоритетов работы кабмина. В этом году на это уже было направлено 130 миллиардов рублей.