МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 1,2 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах, сообщает пресс-служба кабмина. Власти рассказали о планах продлить трассу Москва-Казань до Челябинска

"Около 1,2 миллиарда рублей будет направлено на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

На заседании кабмина в четверг Михаил Мишустин отметил, что более 1 миллиарда рублей выделят на восстановление дорог, поврежденных из-за паводков. Отмечается, что финансирование получат девять регионов, в их числе Иркутская и Амурская области, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Еврейская автономная область.

Уточняется, что в Липецкой области деньги потратят на продолжение строительства восточного обхода регионального центра, в Орловской – на реконструкцию моста через реку Зушу, а в Северной Осетии на завершение создания путепровода на дороге Владикавказ – Лескен-2.

Отмечается, что поддержание дорожной инфраструктуры и её расширение – один из приоритетов работы кабмина. В этом году на это уже было направлено 130 миллиардов рублей.