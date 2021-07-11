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Пострадавшим от стихии в Сочи выплатят 18 миллионов рублей
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Общая сумма выплат пострадавшим от стихии в Сочи составляет 18 миллионов рублей, сообщается в пресс-службе курорта. "Общая сумма финансовой помощи составляет почти 18 миллионов... ПРАЙМ, 11.07.2021
выплаты, непогода, сочи, новости, экономика, регионы, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 11 июл — ПРАЙМ. Общая сумма выплат пострадавшим от стихии в Сочи составляет 18 миллионов рублей, сообщается в пресс-службе курорта.
"Общая сумма финансовой помощи составляет почти 18 миллионов рублей. Ее выплачивают на условиях софинансирования из резервного фонда администрации Краснодарского края и мэрии Сочи на основании введённого режима ЧС муниципального характера на отдельных территориях", — сказали в администрации города.
Как сообщалось ранее, размер выплат составит 10 тысяч рублей всем пострадавшим от непогоды, 50 тысяч рублей получат за частичную утрату имущества, 100 тысяч рублей — за полную.