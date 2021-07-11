СОЧИ, 11 июл — ПРАЙМ. Общая сумма выплат пострадавшим от стихии в Сочи составляет 18 миллионов рублей, сообщается в пресс-службе курорта.

"Общая сумма финансовой помощи составляет почти 18 миллионов рублей. Ее выплачивают на условиях софинансирования из резервного фонда администрации Краснодарского края и мэрии Сочи на основании введённого режима ЧС муниципального характера на отдельных территориях", — сказали в администрации города.

Как сообщалось ранее, размер выплат составит 10 тысяч рублей всем пострадавшим от непогоды, 50 тысяч рублей получат за частичную утрату имущества, 100 тысяч рублей — за полную.