МАГАДАН, 15 июл — ПРАЙМ. Передача магаданского рыбного порта в собственность региона слишком затянулась, несмотря на поручение премьера Михаила Мишустина, ситуация похожа на саботаж, заявил журналистам находящийся с рабочим визитом в Магадане вице-премьер Юрий Трутнев. Куба разрешит беспошлинный въезд с продуктами питания и лекарствами

Во время поездки по Дальнему Востоку в августе 2020 года Мишустин раскритиковал низкий уровень управления терминалом рыбным портом Магадана со стороны ФГУП "Нацрыбресурс" и предположил, что из-за этой неустроенности специалисты и уезжают из региона. Правительство Магаданской области по его поручению занялось расчисткой береговой территории магаданского рыбного порта от брошенных судов. Около двух десятков судов находятся под водой. Большинство из них не имеют собственника.

"Есть поручение Михаила Мишустина передать эти сооружения от "Нацрыбресурсов" в собственность Магаданской области. Для того чтобы привести в порядок и использовать во благо развития экономики, рыбной промышленности. Чиновникам нашим замечательным из "Росимущества" и "Нацрыбресурса" написали "дорожную карту" о передаче этих сооружений до 2023 года. Я считаю, что это называется словом саботаж. Кто-то просто саботирует выполнение поручения председателя правительства. Я буду просить организовать служебное расследование и разобраться, кто так работает. До 2023 года просто бумажку написать, больше ничего не надо. Потому что пока это не будет в руках хозяина, это так и будет оставаться в такой красоте", — сказал Трутнев. Кабмин обсудит единовременную выплату ряду семей с детьми

В состав рыбного терминала Магаданского морского порта входят четыре причала, находящихся в федеральной собственности. Физический износ сооружений составляет 50-80%, что делает их непригодными для полноценной эксплуатации. Порту требуется реконструкция, однако средства на нее в госбюджете пока не предусмотрены. В октябре 2019 года губернатор региона Сергей Носов сообщил о неудовлетворительном состоянии объекта Трутневу. Замглавы кабмина поручил рассмотреть вопрос о передаче порта от ФГУП "Нацрыбресурс" в ведение региона.

Семь крупных рыбодобывающих предприятий Магаданской области осуществляют здесь перегрузку биоресурсов в районах вылова для последующей отправки на экспорт и в центральную часть России, при этом на внутренний рынок идет порядка 40% этой продукции, 60% — на экспорт.