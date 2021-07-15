МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы с региональными дорогами сохраняются, но в целом предпринимаются очень энергичные действия по ремонту не только федеральной сети, но и региональных трасс.

"В целом, наверное, действительно таких, к сожалению, мест много — у нас все-таки страна большая, проблемы с дорогами региональными сохраняются, но в целом предпринимаются очень энергичные действия по ремонту не только федеральной сети, но и региональных дорожных сетей. Здесь действительно продвижение заметно невооруженным глазом", — заявил Песков, комментируя историю о жителях Омска, которые обратились за помощью в ремонте дороги к ФРГ.