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В Кремле высказались о проблемах с дорогами в регионах
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы с региональными дорогами сохраняются, но в целом предпринимаются очень энергичные действия по ремонту не... ПРАЙМ, 15.07.2021
регионы, дороги, дмитрий песков, новости, экономика, регионы, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы с региональными дорогами сохраняются, но в целом предпринимаются очень энергичные действия по ремонту не только федеральной сети, но и региональных трасс.
"В целом, наверное, действительно таких, к сожалению, мест много — у нас все-таки страна большая, проблемы с дорогами региональными сохраняются, но в целом предпринимаются очень энергичные действия по ремонту не только федеральной сети, но и региональных дорожных сетей. Здесь действительно продвижение заметно невооруженным глазом", — заявил Песков, комментируя историю о жителях Омска, которые обратились за помощью в ремонте дороги к ФРГ.