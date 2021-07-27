МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В Минфине подготовили предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на слова федерального чиновника, причем эту информацию подтвердили собеседник в администрации губернатора одного из регионов, а также близкий к правительству источник. Счетная палата проверит, как регионы используют бюджетные кредиты

Отмечается, что Минфин разработал две основных меры. Первая — это более справедливое зачисление налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции. Вторая — зачисление НДФЛ за граждан, трудоустроенных по договору удаленной занятости, в бюджет региона, где они реально находятся — по месту налогового учета физлица и регистрации, в том числе временной. Отмечается, что представитель Минфина пока не ответил на запрос "Ведомостей" по этому поводу.

Директор Центра региональной политики ­РАНХиГС Владимир Климанов считает, что инициативы Минфина подразумевают, по своей сути, квазисубсидирование крупнейшими субъектами — Москвой, Санкт-Петербургом — бюджетов остальных регионов. Он отметил, что "это должно сделать распределение доходов в целом более равномерным, однако идеально справедливый механизм выработать технически невозможно". Эксперт предупреждает, что в любом случае будут перекосы: "например, крайне тяжело определить, какая доля чистой прибыли должна принадлежать одному субъекту, какая — другому, при условии, что компания действует на территории обоих". По мнению Климанова, более целесообразно было бы переводить в субъекты структуры крупных госкорпораций — если невозможно обеспечить переезд управленческого звена, поскольку решения в любом случае принимаются в Москве, то, по крайней мере, перевести бэк-офисы.