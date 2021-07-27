Минфин: названы меры по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В Минфине подготовили предложения по более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на слова федерального чиновника, причем эту информацию подтвердили собеседник в администрации губернатора одного из регионов, а также близкий к правительству источник.
Отмечается, что Минфин разработал две основных меры. Первая — это более справедливое зачисление налога на прибыль организаций по месту реального производства продукции. Вторая — зачисление НДФЛ за граждан, трудоустроенных по договору удаленной занятости, в бюджет региона, где они реально находятся — по месту налогового учета физлица и регистрации, в том числе временной. Отмечается, что представитель Минфина пока не ответил на запрос "Ведомостей" по этому поводу.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов считает, что инициативы Минфина подразумевают, по своей сути, квазисубсидирование крупнейшими субъектами — Москвой, Санкт-Петербургом — бюджетов остальных регионов. Он отметил, что "это должно сделать распределение доходов в целом более равномерным, однако идеально справедливый механизм выработать технически невозможно". Эксперт предупреждает, что в любом случае будут перекосы: "например, крайне тяжело определить, какая доля чистой прибыли должна принадлежать одному субъекту, какая — другому, при условии, что компания действует на территории обоих". По мнению Климанова, более целесообразно было бы переводить в субъекты структуры крупных госкорпораций — если невозможно обеспечить переезд управленческого звена, поскольку решения в любом случае принимаются в Москве, то, по крайней мере, перевести бэк-офисы.
https://1prime.ru/regions/20210727/834305048.html