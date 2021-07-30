Хуснуллин отметил, что под дном Азовского моря добыта первая вода
Хуснуллин: идет проверка качества первой воды, добытой под дном Азовского моря
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Первая партия питьевой воды добыта под Азовским морем, качество проверят в лаборатории в Москве, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости. Поиск питьевой воды под Азовским морем будет продолжен, итоги разведки будут известны к концу сентября, добавил чиновник.
Хуснуллин в марте сообщал, что в апреле планируется начать бурение первых скважин в Азовском море для обеспечения Крыма водой, а к июлю определить там точный объем воды, ее качество и ее удаленность от берега. По словам Хуснуллина, запасы пресной воды под Азовским морем огромные. Правительство РФ в июле выделило "Росгеологии" дополнительную субсидию размером в 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки в Азовском море по поиску пресной воды.
"Первая вода добыта под Азовским морем. Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Качество проверят в Москве. Вода там точно есть, другой вопрос — качество", — сказал Хуснуллин.
https://1prime.ru/regions/20210730/834342002.html
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