МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Первая партия питьевой воды добыта под Азовским морем, качество проверят в лаборатории в Москве, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости. Поиск питьевой воды под Азовским морем будет продолжен, итоги разведки будут известны к концу сентября, добавил чиновник. Крым обеспечен водой на ближайшие два года

Хуснуллин в марте сообщал, что в апреле планируется начать бурение первых скважин в Азовском море для обеспечения Крыма водой, а к июлю определить там точный объем воды, ее качество и ее удаленность от берега. По словам Хуснуллина, запасы пресной воды под Азовским морем огромные. Правительство РФ в июле выделило "Росгеологии" дополнительную субсидию размером в 300 миллионов рублей для проведения геологоразведки в Азовском море по поиску пресной воды.

"Первая вода добыта под Азовским морем. Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Качество проверят в Москве. Вода там точно есть, другой вопрос — качество", — сказал Хуснуллин.