МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Около 900 заявлений на получение бесплатного гектара в Арктической зоне РФ поступило за сутки: примерно половина — на участки в Мурманской области, более 300 — в Архангельской области, рассказал РИА Новости министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В Минтруда сообщили, сколько подано заявок на выплаты родителям

"По состоянию на утро 2 августа поступило около 900 заявлений на получение бесплатного гектара в Арктике. Примерно половина из них приходится на Мурманскую область, более 300 заявлений поданы на участки в Архангельской области", — сказал Чекунков.

"Всего зарегистрировано более 9 тысяч обращений к сайту федеральной информационной системы. Такие показатели говорят о высоком интересе к программе среди северян", — добавил он.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону РФ. Жители данной территории могут с 1 августа принять участие в программе "Арктический гектар" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Все граждане РФ, а также участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, смогут принять участие в программе с 1 февраля 2022 года.