МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил расширить границы территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкалье и Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина. Шойгу прокомментировал успехи программы импортозамещения

"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" в Забайкальском крае будут расширены за счет включения в нее новых земельных участков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин…. Еще одно постановление касается ТОР "Хабаровск". Ее территория также будет расширена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение территории ТОР "Забайкалье" поможет создать благоприятные условия для реализации 16 инвестпроектов. В их числе — медицинский и гостиничный комплекс, заводы по производству стальных труб, отделочных материалов, мусоросортировочная линия. На присоединенных участках также планируется открыть несколько предприятий по переработке агропромышленной продукции, построить горно-обогатительный комбинат.

Ожидается, что в процессе реализации инвестпроектов будет создано около 1400 рабочих мест, а в экономику региона поступит около 9,3 миллиарда рублей частных инвестиций. Инвестирующие в российскую экономику фонды за неделю выросли

Расширение границ ТОР "Хабаровск", в свою очередь, позволит создать современный медицинский центр и нарастить производство высокопрочного картона на предприятии, которое уже действует в рамках ТОР. Объем частных вложений в эти проекты составит порядка 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан. Этот правовой режим также предусматривает поддержку со стороны управляющих компаний ТОР, сопровождающих бизнес на всех этапах развития, напоминает пресс-служба.