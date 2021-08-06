МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Ипотека в России стала более доступной: в июне кредит на покупку жилья можно было оформить по ставке ниже 7% в 37 регионах, когда как еще месяцем ранее такая ставка была доступна лишь в 11 субъектах, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Единороссы хотят расширить программу сельской ипотеки

Так, самая дешевая ипотека в начале лета была зафиксирована в Магаданской области, где средняя стоимость кредита составила 5,79% годовых, в Сахалинской области (6,05%) и Якутии (6,19%). На четвертом месте по дешевизне жилищного кредита находился Приморский край (6,2%), пятерку лидеров замыкает Бурятия (6,41%).

Жители Пензенской области и Чукотского автономного округа могут рассчитывать на среднюю ставку по ипотеке в 6,48%, Мордовии — 6,5%, Орловской области — 6,61%. В Калмыкии можно купить квартиру в кредит под 6,64%, а в Псковской области и Северной Осетии —под 6,67%.

В пяти российских регионах можно получить ставку в 6,7-6,8% годовых, в восьми — 6,8-6,9%, в двенадцати — от 6,9% до 7%.

Самая дорогая ипотека в июне была зафиксирована в Ингушетии — там ставка достигла 8,55% годовых, а также в Чечне, где стоимость жилищного кредита составила 8,28%. Жители Тывы могли взять ипотеку в среднем под 7,7%, Севастополя — под 7,6%, Иркутской области — 7,5%.