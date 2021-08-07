Мишустин поручил до 15 сентября предусмотреть деньги на ремонт дорог в регионах, пострадавших от ЧС
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Росавтодору до 15 сентября предусмотреть деньги на строительство и ремонт дорог в регионах, пострадавших от ЧС, сообщается на сайте кабмина.
"Минтрансу России (Виталию Геннадьевичу Савельеву) совместно с Росавтодором в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств предусмотреть первоочередное финансирование мероприятий на восстановление повреждённых автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, мостов с дальнейшим восстановлением при внесении изменений в бюджет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 15 сентября.
Мишустин также поручил до 1 сентября сделать прогноз развития гидрологической обстановки до конца года на Дальнем Востоке.
"Минприроды России (Александру Александровичу Козлову) совместно с Росгидрометом и Росводресурсами провести анализ прогноза развития гидрологической обстановки до конца текущего года на территории Дальневосточного федерального округа", — добавляется в сообщении.
Кроме того, властям РФ поручено проработать вопрос индексации компенсационных выплат гражданам, чье жильё пострадало из-за ЧС.
Кабмин также поручил Роспотребнадзору принять меры по обеспечению санитарных требований в пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке районах.
"Минфину России (Антону Германовичу Силуанову) совместно с Минстроем России в установленном порядке проработать вопрос индексации размера компенсационных выплат гражданам на проведение ремонта пострадавших жилых помещений с учётом накопленной инфляции, а также рассмотреть возможность индексации выплат гражданам на цели приобретения или строительства жилья взамен утраченного", — подчеркивается в сообщении.
https://1prime.ru/regions/20210807/834398116.html