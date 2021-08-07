МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Росавтодору до 15 сентября предусмотреть деньги на строительство и ремонт дорог в регионах, пострадавших от ЧС, сообщается на сайте кабмина. Путин вызвал в Кремль министра транспорта Савельева

"Минтрансу России (Виталию Геннадьевичу Савельеву) совместно с Росавтодором в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств предусмотреть первоочередное финансирование мероприятий на восстановление повреждённых автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, мостов с дальнейшим восстановлением при внесении изменений в бюджет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 15 сентября.

Мишустин также поручил до 1 сентября сделать прогноз развития гидрологической обстановки до конца года на Дальнем Востоке.

"Минприроды России (Александру Александровичу Козлову) совместно с Росгидрометом и Росводресурсами провести анализ прогноза развития гидрологической обстановки до конца текущего года на территории Дальневосточного федерального округа", — добавляется в сообщении.

Кроме того, властям РФ поручено проработать вопрос индексации компенсационных выплат гражданам, чье жильё пострадало из-за ЧС.

Кабмин также поручил Роспотребнадзору принять меры по обеспечению санитарных требований в пострадавших от стихийных бедствий на Дальнем Востоке районах.

"Минфину России (Антону Германовичу Силуанову) совместно с Минстроем России в установленном порядке проработать вопрос индексации размера компенсационных выплат гражданам на проведение ремонта пострадавших жилых помещений с учётом накопленной инфляции, а также рассмотреть возможность индексации выплат гражданам на цели приобретения или строительства жилья взамен утраченного", — подчеркивается в сообщении.