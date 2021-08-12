МАК создал комиссию по расследованию крушения вертолета Ми-8 на Камчатке
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования падения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщается на сайте комитета.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/regions/20210812/834427937.html
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