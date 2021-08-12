МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Упавший на Камчатке Ми-8 был исправен, эксплуатировался с 1984 года, должен был пройти следующее техосвидетельствование в 2022 году, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. МАК создал комиссию по расследованию на Камчатке

"Относительно техники, все правила Росавиации безусловно жестко соблюдаются, и вертолеты регулярно проходят техническое освидетельствование. В данном случае этот борт, о котором идет речь, должен был следующее проходить в 2022 году, он был исправен и допущен к полетам", — сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".

"Да, это достаточно старые машины, в данном случае она начала эксплуатироваться в 1984 году, но при этом Ми-8 надежные аппараты, надежные вертолеты и достаточно активно эксплуатируются, даже когда мы говорим про вертолеты такого возраста", — добавил он.