МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Пятно в месте разлива нефти возле Новороссийска вряд ли может быть чем-то иным, чем нефтепродуктами, заявил РИА Новости в четверг сотрудник Института океанологии РАН кандидат биологических наук Филипп Сапожников. "Роскосмос" снял место разлива нефтепродуктов в Черном море

Ранее глава "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) Николай Горбань выразил мнение, что большое пятно в Черном море не нефтяное. Именно с выносного причального устройства КТК нефть и разлилась в море.

"Учитывая характер пятна на спутниковом снимке, который интерпретировали в Институте океанологии, очень трудно предположить, что это какое-либо естественное природное явление, которое могло бы охватить такую большую акваторию достаточно внезапно, распространяясь от того места в прибрежной зоне, где локализована точка разлива нефти", — возразил Сапожников.

Выброс нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем — порядка 12 кубометров.

Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что, по расчетам ученых, нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось до этого.

Возбуждено уголовное дело. Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК заявил о необходимости выяснить, сколько именно нефти вылилось в море.