БЯСЬ-КЮЕЛЬ (Якутия), 14 авг — ПРАЙМ. Обстановка с лесными пожарами в Якутии сложная, полностью опасность не прошла, еще есть очаги пожаров близко к населенным пунктам, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. "Газпром" почти восстановил прокачку в Европу после пожара

Трутнев в субботу прибыл в Якутию, провел совещание по лесным пожарам, посетил село Бясь-Кюель Горного улуса.

"Сложная", — сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает лесопожарную обстановку в Якутии.

"Мы сейчас разговаривали, коллеги говорили, что полностью опасность не прошла, есть еще населенные пункты, близко к которым находятся очаги пожаров. В то же самое время ответ на вопрос, какая нужна помощь, такой, что сил и средств на сегодняшний день достаточно", — добавил он.