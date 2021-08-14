Трутнев оценил ситуацию с лесными пожарами в Якутии
Вице-премьер Трутнев назвал сложной обстановку с лесными пожарами в Якутии
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БЯСЬ-КЮЕЛЬ (Якутия), 14 авг — ПРАЙМ. Обстановка с лесными пожарами в Якутии сложная, полностью опасность не прошла, еще есть очаги пожаров близко к населенным пунктам, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
Трутнев в субботу прибыл в Якутию, провел совещание по лесным пожарам, посетил село Бясь-Кюель Горного улуса.
"Сложная", — сказал Трутнев журналистам, отвечая на вопрос, как он оценивает лесопожарную обстановку в Якутии.
"Мы сейчас разговаривали, коллеги говорили, что полностью опасность не прошла, есть еще населенные пункты, близко к которым находятся очаги пожаров. В то же самое время ответ на вопрос, какая нужна помощь, такой, что сил и средств на сегодняшний день достаточно", — добавил он.