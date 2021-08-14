СОЧИ, 14 авг — ПРАЙМ. Экстренное предупреждение из-за непогоды действует в Краснодарском крае, за исключением территории Сочи, прогнозируются грозовые ливни, смерчи, ветер, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону. В Анапе ввели режим ЧС из-за угрозы наводнения

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в период с 15 по 16 августа в крае (исключая муниципальное образование город Сочи) ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Уточняется, что от Анапы до Магри возможно образование смерчей над морем, не исключен подъем уровня воды до критических отметок в реке Кубань, на крупных и малых водоемах Черноморского побережья и Республики Адыгея.