МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров призвал глубоко и системно заниматься климатической повесткой. В Краснодарском крае действует экстренное предупреждение из-за непогоды

По его словам, масштаб и характер природных бедствий в некоторых районах России носит беспрецедентный характер.

"Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что например на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков. Месячные", — сказал он на совещании.

"Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах", — добавил президент.

Путин указал на необходимость сохранить лесные богатства, организовать работу так, чтобы минимизировать последствия ЧС для животных. Трутнев оценил ситуацию с лесными пожарами в Якутии

Глава РФ сообщил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет и поручил держать ситуацию под пристальным контролем. Кроме того, необходимо подумать о том, как создать условия для жизни людям, находящится в зоне риска из-за природных пожаров, подчеркнул президент РФ.

"Угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов, поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается", — сказал Путин

Президент РФ призвал максимально быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах и принять планы по восстановлению жилых домов и помещений. Все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу, заявил глава государства.

"Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября. Мы об этом хорошо знаем. Начало нового учебного года. Поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу. А социально значимые учреждения должны максимально оперативно отремонтированы", — сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин поручил Голиковой и Минздраву оценить ситуацию и оказать помощь людям, страдающим хроническими заболеваниями и находящимся в зоне ЧС.

"В такой экстремальной ситуации, конечно, нужно помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне. Поэтому посмотрите еще раз, поговорите с медиками, если кто-то остро нуждается и без этого, без перемещения куда-то в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать все для того, чтобы избежать негативных последствий", — сказал он.

Глава РФ также обратился к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

"Татьяна Алексеевна, вы на связи? Я вас прошу тоже подключиться к этой работе и вместе с Минздравом и с коллегами в регионах, прямо в городах, выяснить, есть ли такие ситуации", — сказал президент.