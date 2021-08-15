СОЧИ, 15 авг — ПРАЙМ. Несмотря на активное воздействие циклона дождей на Кубани, его влияние ослабевает, сообщает заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.

Затопления в Краснодарском крае

Путин поручил продумать меры поддержки аграриев, пострадавших при ЧС

"На территории Краснодарского края продолжает активно воздействовать циклон, который вызвал подтопления в четырёх муниципальных образованиях. Данный циклон ослабевает, прогнозируем выкат его за территорию Краснодарского края ближе к концу дня сегодня", — сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что вследствие сильных дождей на Кубани были подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, 6 социальных объектов и 1 участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. На сегодняшний день из зоны подтопления было эвакуировано 1531 человек, из которых 991 — дети.