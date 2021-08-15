СОЧИ, 15 авг — ПРАЙМ. Несмотря на активное воздействие циклона дождей на Кубани, его влияние ослабевает, сообщает заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников. Путин поручил продумать меры поддержки аграриев, пострадавших при ЧС

"На территории Краснодарского края продолжает активно воздействовать циклон, который вызвал подтопления в четырёх муниципальных образованиях. Данный циклон ослабевает, прогнозируем выкат его за территорию Краснодарского края ближе к концу дня сегодня", — сказал Мельников.

Ранее сообщалось, что вследствие сильных дождей на Кубани были подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, 6 социальных объектов и 1 участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. На сегодняшний день из зоны подтопления было эвакуировано 1531 человек, из которых 991 — дети.