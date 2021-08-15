МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Практически во сех регионах России температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме и немного превышать ее, но ожидаются и периоды похолодания, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. МЧС сообщает об отступлении циклона ливней на Кубани

По ее словам, прохладный сентябрь ожидается только в северных регионах Сибири — на севере Красноярского края и в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа. В восточной части Таймыра и в Эвенкии по ночам может похолодать до минус трех градусов, а на Чукотке и в Магаданской области — до минус десяти.

Дожди придут в Мурманскую и Калининградскую области, а также на север Карелии и Архангельской области. А вот в Поволжье выпадет мало осадков.

В Москве погода в сентябре будет соответствовать климатической норме: днем температура составит плюс 15-20 градусов, ночью — плюс 5-10 градусов.

Долгим обещает быть "бархатный сезон" в этом году на курортах: осадков в сентябре на юге будет мало, обещают синоптики.