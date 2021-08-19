МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" временно снижает стоимость субсидированных билетов для жителей Дальневосточного федерального округа на 25% — теперь перелет в одну сторону обойдется в 7650 рублей, говорится в сообщении компании. "Аэрофлот" представил Boeing 777 с обновлённым салоном

"Аэрофлот снижает на 25% стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Новая стоимость при покупке билета в одну сторону составит 7650 рублей (ранее 10200 руб.)", — сообщает крупнейший российский авиаперевозчик.

В авиакомпании уточнили, что улететь по сниженной цене из ДФО в Москву можно в период с 19 августа по 30 ноября 2021 года, а из столицы в ДФО – с 15 сентября по 30 ноября 2021 года.

Тариф действует как на собственные рейсы "Аэрофлота", так и на рейсы авиакомпании "Россия" на маршрутах между Москвой и рядом городов ДФО — Владивостоком, Петропавловском-Камчатским, Хабаровском, Южно-Сахалинском и Магаданом.