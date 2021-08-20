ПЕРМЬ, 20 авг — ПРАЙМ. Режим чрезвычайной ситуации введён на территории Пермского края из-за потери урожая от засухи, распоряжение подписано губернатором Дмитрием Махониным, мера позволяет освободить аграриев от штрафов за невыполнение планов, сообщает пресс-служба главы региона.

"Дмитрий Махонин подписал распоряжение о признании чрезвычайной ситуации на территории региона в связи с опасными природными явлениями, зафиксированными в мае-июне этого года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мера позволит сельхозпроизводителям не платить штрафы за неисполнение показателей по урожайности и вести диалог с банками о пролонгации кредитных обязательств. Кроме того, фермеры и агропредприятия смогут рассчитывать на поддержку со стороны местных органов власти по заготовке кормов.

По данным властей, к засухе привела аномально жаркая погода, которая наблюдалась во время активного роста сельскохозяйственных культур в регионе.

Высокие температуры, сухие ветра, недостаточное увлажнение почвы на площади более 100 гектаров негативно отразились на заготовке кормов, производстве молока, содержании скота и птиц.

Ранее пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал, что с мая по июнь температурный максимум составил плюс 32 градуса, при этом 10-12 дней формировались суховеи (ветер при высокой температуре и низкой влажности воздуха в период цветения, налива, созревания зерновых культур), а верхний слой почвы был слабо увлажнён.