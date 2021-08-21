НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг — ПРАЙМ. Социально значимые проекты в Нижнем Новгороде будут реализовываться с использованием инфраструктурных кредитов, такое решение уже принято, сказал президент РФ Владимир Путин. Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

"Объекты будут возводиться с применением передовых материалов, архитектурных и цифровых решений. Это напрямую относится и к модернизации транспортной системы, которой ежегодно пользуются порядка полумиллиарда пассажиров всей Нижегородской агломерации. Для реализации таких масштабных социально значимых проектов регион будет в полной мере задействовать и такой новый механизм развития, как инфраструктурные кредиты. Решение по этим вопросам принято", — сказал Путин, выступая на концерте в честь 800-летия города.

Он подчеркнул, что комфортные безопасные транспортные артерии дадут дополнительный стимул для развития южной и восточной части города, где уже "на горизонте текущего десятилетия" планируется возвести порядка 12 миллионов квадратных метров современного жилья, а также социальные объекты – детские сады, школы и поликлиники.