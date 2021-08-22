МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Больше всего на сайтах знакомств тратят в Центральном и Приволжском федеральных округах — прогнозируется, что по итогам года жители этих регионов потратят на платные услуги таких сайтов в среднем по 5,2 тысячи рублей, говорится в исследовании сервиса знакомств OneStepDaiting, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Эксперты объяснили "взрывной" рост трат россиян на здоровье

В опросе приняли участие более 1 тысячи человек из 35 регионов России.

"В зависимости от региона сумма потраченных денег варьируются. Так, например, самый низкий показатель зафиксирован в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов — годовые траты там не превысят 3,4 тысячи рублей, при этом среди лидеров по уровню трат значатся города-миллионники Центрального и Приволжского федеральных округов — 5,2 тысячи рублей", — пишут авторы исследования.

Эта разница, по их мнению, объясняется менталитетом и местными традициями. По данным сервиса, за первые шесть месяцев этого года россияне в среднем потратили на платные услуги сайтов знакомств более 2 тысяч рублей. При этом порядка 80% трат были направлены на покупки VIP-статусов.

На вопрос, что побудило респондентов зарегистрироваться на сайтах знакомств, порядка 30% ответили, что делают это, потому что не могут познакомиться ни с кем офлайн; 25% жалуются на нехватку времени для посещения мест, где можно завязать новое знакомство; 10% планируют познакомиться с противоположным полом из другого города. Оставшиеся называют другие причины.