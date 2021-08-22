МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу. Названы самые привлекательные сферы для инвестиций в Арктику

На встрече с представителями партии "Единая Россия" он отметил, что будущее России должно прирастать Сибирью, с появлением возможностей развития Арктики ситуация с Сибирью не изменилась, Сибирь не уходит на второй план. По словам главы государства, с точки зрения инфраструктуры и климата она гораздо более приспособлена для осуществления ближайших шагов по ее развитию в интересах всей страны.

Ранее в ходе встречи Сергей Шойгу заявлял, что развитие Сибири должно стать одним из серьезных элементов, направлений программы партии "Единая Россия".