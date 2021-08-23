МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин определил ключевые цели развития регионов, которые курируют вице-премьеры, среди них – рост занятости, доходов людей, инвестиций и выпуска товаров, сообщается на сайте кабмина. Эксперт назвала российские регионы с наибольшими климатическими рисками

"Заместителям председателя правительства РФ — кураторам федеральных округов исходить из следующих ключевых целей социально-экономического развития субъектов РФ и федеральных округов: рост выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по субъектам РФ; рост доходов населения; рост объёма инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств); рост численности занятых", — говорится в сообщении.

Кроме того, кураторам федеральных округов совместно с высшими исполнительными органами госвласти субъектов поручено определить не более пяти проектов по каждому региону, входящему в курируемый федеральный округ, направленных на социально-экономическое развитие территорий и оказывающих влияние на рост указанных показателей, с предложениями по образу результата на 1 января 2024 года и 1 января 2030 года. Срок исполнения этого поручения — 1 ноября 2021 года.

"Минэкономразвития России (М.Г. Решетникову) актуализировать методики подготовки документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъектов РФ, обеспечив их увязку с разрабатываемыми на федеральном уровне документами, направленными на достижение национальных целей развития РФ. Срок – 1 ноября 2021 года", — добавляется в сообщении. Правительство одобрило дополнительные гарантии по поддержке детей-сирот

Также Мишустин поручил создать в Координационном центре правительства проектный офис по мониторингу социально-экономического развития регионов. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и вице-премьеру – руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко поручено к 1 октября 2021 года представить предложения по численности, функционалу и финансовому обеспечению деятельности проектного офиса.

Ранее во исполнение соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина глава правительства Михаил Мишустин распределил кураторство федеральными округами между вице-премьерами. Так, Виктория Абрамченко будет курировать развитие Сибирского федерального округа, Юрий Борисов станет ответственным за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова — за Северо-Западный федеральный округ, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Александр Новак – Северо-Кавказский.