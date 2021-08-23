МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Резидентами Арктической зоны РФ стали 184 компании, которые создадут более 8,6 тысячи рабочих мест, сообщает Минвостокразвития со ссылкой на Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики. Названы самые привлекательные сферы для инвестиций в Арктику

"По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на сегодняшний день резидентами Арктической зоны РФ являются 184 компании с проектами на сумму свыше 267,7 миллиарда рублей, реализация которых рассчитана на создание 8685 рабочих мест. Подать заявку на получение статуса резидента АЗРФ можно на портале Arctic Russia", — говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин в июле 2020 года подписал пакет законов о системе преференций в Арктике — российская арктическая зона стала крупнейшей в мире свободной экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных метров. Резидентом Арктической зоны может стать коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений которых составляет не менее 1 миллиона рублей. Статус резидента позволяет получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.