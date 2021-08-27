МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит еще более 8,7 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог в разных районах страны, а также 8 миллиардов — на капитальный ремонт дорог в Крыму, сообщается в пятницу на сайте кабмина. На ремонт дорог в регионах дополнительно выделено 16,7 миллиарда рублей

"Свыше 8,7 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что деньги пойдут на финансирование проектов в 23 субъектах РФ. Так, в Забайкальском крае их направят на реконструкцию моста через реку Ингоду, в Удмуртии – на капитальный ремонт моста черед реку Сиву, в Сахалинской области – на реконструкцию дороги, ведущей к аэропорту "Шахтерск".

Кроме того, в Ивановской области с помощью федеральной поддержки отремонтируют более 30 километров дороги, которая связывает Родниковский, Лухский и Пучежский районы, а во Владимирской области завершат реконструкцию дороги Владимир – Иваново. А в населенных пунктах Амурской области в общей сложности отремонтируют 38 километров дорожного полотна.

"Михаил Мишустин также подписал распоряжение о выделении 8 миллиардов рублей на капитальный ремонт дорог в Крыму. Это позволит отремонтировать не менее 254 километров магистралей, что в свою очередь будет способствовать повышению качества транспортной инфраструктуры региона, сделает его более привлекательным для инвесторов и туристов", — добавляется в сообщении.

Также кабмин утвердил изменения в правила предоставления субсидий субъектам РФ на реализацию подпрограммы "Дорожное хозяйство", входящую в госпрограмму "Развитие транспортной системы". Теперь территории смогут получить финансирование не только непосредственно на строительство и ремонт дорог, но и на разработку проектно-сметной документации, говорится в документе. Новое правило будет действовать в отношении проектов, стоимость которых превышает 1,5 миллиарда рублей.