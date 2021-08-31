ВЛАДИВОСТОК, 31 авг — ПРАЙМ. Межрегиональный форум "Амур — река жизни", где эксперты и представители властей обсудят вопросы сохранения экосистемы реки Амур и развития рационального рыболовства, впервые открывается в Хабаровске. Цена газа в Европе обновила исторический максимум

Как сообщает правительство Хабаровского края, цель форума — привлечь внимание к проблемам сохранения Амура и его ресурсов. Организовать такой диалог поручил врио губернатора Михаил Дегтярев.

Работа площадок форума будет разделена на несколько секций. Участники обсудят вопросы экологии и сохранения экосистемы реки, развития рационального рыболовства, разработки новых форматов ведения хозяйственной деятельности и минимизации ее негативного воздействия на природу регионов Дальнего Востока. Кроме того, эксперты рассмотрят перспективы развития искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в реке, осуществление традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Открытие форума "Амур — река жизни" планируется на 10.00 местного времени (3.00 мск). В пленарной сессии, которая начнется в 13.00 местного времени (06.00 мск), ожидается участие заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко и руководителя федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

По данным властей Хабаровского края, в последние годы представители науки отмечают значительное снижение численности лососевых. В регионе уже действуют меры, направленные на восстановление популяции, в том числе выращивание и выпуск молоди, введены ограничения для промысловиков. В проходные периоды осенней рыбалки, когда кета заходит на нерест, действует ряд ограничений.