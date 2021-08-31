МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Власти изучают проект объединения Владивостока (600 тысяч жителей) с Артемом (около 100 тыс. жителей) и создания нового города-миллионника Спутник. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Офтальмолог объяснила, как смартфон убивает ваше зрение

В ведомстве предлагают привлечь в агломерацию еще 300 тысяч человек и довести ее население до одного миллиона человек.

Реализацией проекта, возможно, займутся Корпорации развития Дальнего Востока, дочерняя структура ВЭБ.РФ "ПроГород" и правительство Приморья, сообщили источники издания.

Ранее созданием город-спутника заинтересовалась торговая сеть DNS. Отмечается, что ее проект уже строится, но будет рассчитан лишь на 30 тысяч человек.