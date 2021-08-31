На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник
РБК: власти изучают проект объединения Владивостока с Артемом и создания города-миллионника Спутник
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Власти изучают проект объединения Владивостока (600 тысяч жителей) с Артемом (около 100 тыс. жителей) и создания нового города-миллионника Спутник. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В ведомстве предлагают привлечь в агломерацию еще 300 тысяч человек и довести ее население до одного миллиона человек.
Реализацией проекта, возможно, займутся Корпорации развития Дальнего Востока, дочерняя структура ВЭБ.РФ "ПроГород" и правительство Приморья, сообщили источники издания.
Ранее созданием город-спутника заинтересовалась торговая сеть DNS. Отмечается, что ее проект уже строится, но будет рассчитан лишь на 30 тысяч человек.
https://1prime.ru/regions/20210831/834557284.html
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