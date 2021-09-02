ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Италия готова передать России свои ноу-хау в сфере экспорта, чтобы способствовать развитию Дальнего Востока, заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

"Благодаря стратегическому положению российского Дальнего Востока и возможности найти квалифицированную рабочую силу, РФ может стать надёжным поставщиком высококачественной продукции для Дальнего Востока и Тихого океана. Италия со своими традициями и опытом в экспорте готова передать свои ноу-хау в Россию и, в частности, в этот регион", — сказал он на сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где было показано его видеообращение.

Как отметил дипломат, российский Дальний Восток может играть решающую роль также и для удовлетворения спроса из этого региона. "Чтобы привлечь итальянские и вообще европейские компании в географические регионы, которые далеко от Европы, необходимо настаивать на распространении знаний, потенциала развития, которые предоставляются местными властями", — добавил Терраччано.

Посол отметил, что за время своей работы в России (с 2018 года) смог посетить большую часть страны, включая Владивосток.

Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.